Institut de Formation de pilotes cadets et techniciens en maintenance aéronautique:

Le Projet de l’Armée de l’air et d’Air Sénégal se concrétise



Air Sénégal et l’Armée de l’air ont signé le 26 juilletdernier, un partenariat pour le développement d’un institut qui forme des pilotes et techniciens de maintenance aéronautique afin de combler leur besoin en la matière.



Très ambitieux, le projet a atteint aujourd’hui, un niveau d’exécution satisfaisant, et est en phase ultime avant le démarrage de la formation pour la première cohorte de 20 pilotes cadets et 30 techniciens en maintenance aéronautique. Ce groupe de 50 étudiants devra à terme, constituer la première promotion de l’institut.





En rappel

Statistiques des candidatures

* Plus de 5 000 candidatures ont été reçues dont 829 en doublons au 27 août 2021, date de clôture des dépôts.



* 4 224 candidats ont été retenus pour le concours après élimination des doublons et applications des critères de sélection (âge, nationalité et diplôme requis)



* Statistiques par région



* Dakar : 2546 (Pilotes cadets : 1551 - Techniciens 995)

* Thiès : 766 (Pilotes cadets : 487 - Techniciens 275)

* Kaolack : 353 (Pilotes cadets : 228 - Techniciens 124)

* Diourbel : 182 (Pilotes cadets : 119 - Techniciens 64)

* Ziguinchor : 169 (Pilotes cadets : 122 - 46 Techniciens)

* Saint Louis : 142 (Pilotes cadets : 99 – Techniciens 43)

* Tambacounda : 71(Pilotes cadets 41 – Techniciens 30)



Statistiques pré-sélections

* 4 224 candidats étaient convoqués pour passer les tests psychotechniques

* 716 ont été déclarés absents dans les différents centres d’examens.

* 3508 (2207 pilotes cadets et 1301 techniciens) ont répondu présents.

* A l’issu des tests,325 candidats dont 129 pilotes cadetset196 techniciens) ont réussi et autorisés à passer les épreuves écrites.



Ce dernier groupe a subi les épreuves écrites de mathématiques, physiques, français et anglais. Les corrections sont en cours et la délibération est prévue pendant le mois d’octobre.