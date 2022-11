Interdiction de cours payants et vente de fascicules dans les écoles publiques : A Kolda, enseignants et parents contestent la mesure

A Kolda, enseignants et parents contestent la mesure

Ils sont nombreux à décrier la mesure d'interdiction de cours payants et vente de fascicules dans les établissements et écoles publiques. Des enseignants et parents d'élèves contestent la mesure et invitent le ministère de l'Education à revoir cette décision.





"On ne peut pas ne pas encadrer nos propres élèves moyennant une modique somme juste pour fournir d'autres informations supplémentaires à ces élèves" a réagi à notre question un professeur sous le couvert de l'anonymat. Cet enseignant qui dit avoir fait plus de 25 ans dans les classes, parle de deux poids deux mesures dans l'école publique où ces décideurs dépensent beaucoup d'argent pour enrôler des répétiteurs ou autres dans l'encadrement rapproché, et refusent que les enfants issus de familles démunies bénéficient de ces encadrements où ces élèves ne paient pratiquement rien. Il est suivi par son collègue de mathématiques qui pense que l'enseignement des matières scientifiques nécessite un encadrement rapproché en dehors des cours normaux et à tête reposée où le professeur ne fait que du renforcement au profit de l'élève.





Dans la foulée, un enseignant de l'élémentaire tenant toujours une classe de CM2 dira que ce sont ces cours de renforcement par encadrement rapproché qui rendent les élèves plus performants et après à réussir facilement à l'examen ; car dit-il, un effort supplémentaire du maire est récompensé juste par une modique somme pour payer un rafraîchissement.





Du côté des parents d'élèves, la mesure bloque les performances des élèves qui pourtant, en dehors des classes, font ces cours aussi pour éviter de vaquer à d'autres occupations loin des programmes scolaires. Aliou Diao Baldé assure que ce sont des fois des parents qui sollicitent les enseignants pour ces cours dans le sens d'occuper leurs enfants et les orienter vers le succès. Il déclare que dans une localité comme Kolda, ces cours ne peuvent se faire que dans les lieux d'étude des enfants parce qu'il n'y a pratiquement pas d'autres endroits où donner ces cours aux enfants.