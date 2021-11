Intoxication alimentaire à l’UADB: «Plus de 200 étudiants victimes», selon Pape Abdoulaye Touré

L’intoxication alimentaire à l’université Alioune Diop de Bambey prend des proportions inquiétantes. Selon des informations reçues, plus de soixante sept étudiants ont été consultés au niveau du service médical de l’UADB. "C’est le restaurant dit Europe qui est à l’origine de cette situation", informe-t-on.





«Plus de 200 étudiants ont eu une intoxication alimentaire à l'université Alioune Diop de Bambey (UADB) entre le lundi passé et aujourd'hui». Ces propos sont de Pape Abdoulaye Touré, du nom de l’étudiant suspendu pour cinq ans par le Conseil de discipline de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).



«Je viens de contacter le président de la coordination des étudiants, Assane Ndour, et il m'a confirmé que certains étudiants sont évacués à l'hôpital, d'autres sont dans le service médical du campus. Pour le moment, le directeur du Crous a pris la décision de fermer le restaurant concerné jusqu'au 25 novembre prochain», a-t-il informé.





Poursuivant, d’après Libération online, Pape Aboulaye Touré rappelle que la mauvaise qualité de la restauration reste toujours un sérieux problème dans pratiquement toutes les universités publiques du pays à cause du surpeuplement. Pis, il laisse entendre que le service des restaurants dépasse très largement leurs capacités d'accueil.