ISEP de Thiès et de Diamniadio : Les deux instituts, réceptionnés, ont coûté 14 milliards

Inauguration de l'Isep de Thies et Diamniadio

L’institut supérieur d’enseignement professionnel (ISEP) de Thiès et celui de Diamniadio, livrés officiellement, ont coûté 14 milliards de FCfa. Le chef de l'État, en visite à Thiès hier, a promis de les doter de toutes les commodités : transport, restauration et bourses aux apprenants.





« Après échange avec le ministre de l’Enseignement supérieur, je décide que nous octroyons une bourse à chaque étudiant, à chaque apprenant, à chaque apprenante, faciliter le transport et la restauration. Une région, un Isep, de façon que les apprenants ne soient pas éloignés de leurs domiciles. Si nous voulons pleinement tirer avantage de l’exploitation de nos ressources pétrolières et gazières, si nous voulons faire tourner nos usines et nos ateliers, si nous voulons saisir les opportunités inépuisables de l’économie numérique, du solaire, croyez-moi, nous allons décupler les Isep sur l’ensemble du territoire national. J’ai invité le directeur des opérations, la Banque mondiale, pour que nous définissions ensemble un projet d’urgence pour couvrir les 8 Isep qui restent et qu’on puisse les engager à partir de 2022 », a dit le chef de l’Etat.





8 filières qui collent aux potentialités du terroir





Pour ce faire, « Il faut d’abord une formation donnant accès à 28 corps de métiers dont ceux de l’agrobusiness, le tourisme et les transports. Là, les enseignements prévus sont calqués sur le potentiel, l’histoire et le vécu du territoire dont l’activité ferroviaire », a-t-il ajouté. Non sans annoncer que bientôt, le train va siffler et les apprenants de l’ISEP vont en bénéficier.





« Le projet chemin de fer Dakar-Tambacounda avance à grands pas, nous avons reçu de nos partenaires, les Canadiens, près de 650 km entre Dakar et Tamba. Bientôt ce train se mettra à siffler mais différent, parce que c’est plus moderne ».