Ismaëla Madior Fall à l’Ifan : Professeur Mbaye Thiam, porte parole du Recteur, rétablit la vérité des faits

La Section Université Cheikh Anta Diop du Sudes/Esr a sorti un communiqué ce lundi accusant le recteur de l’Ucad de vouloir ‘’caser’’ à l’Ifan le Pr Ismaëla Madior Fall. Selon le Sudes, cette ‘’tentative’’ du recteur est « un détournement des procédures et des règles d’affectation du personnel d’enseignement et de recherche (PER) comme stipulé dans les articles 8 et 24 du décret » n°84-1184 du 13 octobre 1984.





Cependant, si l’on en croit Pr Mbaye Thiam, cette démarche entre dans le cadre normal des choses puisque prévu par les textes. Porte-parole du Recteur, Pr Mbaye Thiam, précise d’emblée qu’Imaëla Madior Fall, une fois de retour dans sa faculté d’origine peut demander une affection à l’Ifan. Mais cela ne dépend pas du recteur qui ne fait qu’entériner des décisions des instances de départ et d’accueil.





« Ce n’est pas le Recteur qui l’affecte à l’Ifan. Pour aller à l’Ifan, son département d’origine de la faculté des sciences juridiques et politiques doit donner un avis favorable », soutient Pr Mbaye interrogé par la Rfm. Ensuite, ajoute Pr Thiam, l’Ifan doit à son tour donner un avis favorable pour recevoir l’enseignant.





C’est seulement après cette procédure qu’Ismaëla Madior Fall pourra intégrer l’Ifan. Ainsi, si jamais son département d’origine ne veut pas le libérer ou que le département de l’Ifan visé ne veut pas l’accueillir, le recteur ne pourra nullement l’y affecter.





Pour l’instant, d’après nos informations, Ismaëla Madior Fall a rejoint la fac de droit, mais aucune démarche n’est encore entreprise pour son affection à l’Ifan. Toutefois, la question a été soulevée lundi matin lors d’une assemblée générale à l’Ifan. Ce qui a poussé le Sudes à communiquer sur le sujet.



En outre, le syndicat estime que, dans une politique d’optimisation des ressources humaines, l’ancien ministre de la Justice, Pr titulaire de droit public, serait beaucoup plus utile à sa faculté d’origine « où l’attendent des tâches d’enseignement et d’encadrement ».





Là aussi, Pr Mbaye Thiam a précisé qu’intégrer l’Ifan ne l’éloigne pas des amphithéâtres. « S’il va à l’Ifan, il ne cesse pas d’enseigner. Des collègues de lettres, de sciences, de droit et de sciences économiques sont à l’Ifan pour pouvoir s’occuper plus efficacement de recherche. Ils ne sont pas pour autant dispensés d’enseignement dans leur faculté d’origine. Ils continuent à enseigner », ajoute le porte-parole du recteur.