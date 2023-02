Journée de l’excellence : L'IEF de Nioro récompense ses meilleurs élèves

L'IEF de Nioro récompense ses meilleurs élèves

L’Inspection de l’éducation et de la formation (IEF) du département de Nioro a primé ses meilleurs élèves de l'année académique 2022, au cours d’une cérémonie dont le parrain est le ministre des Finances et du Budget Amadou Moustapha Ba, en présence du président du Conseil départemental de Nioro, Aly Mané, dont l’institution était maître d’œuvre de cette journée de l’excellence.





Les meilleurs élèves du département de Nioro ont ainsi été distingués au cours de la journée de l’excellence organisée par l’IEF éponyme.





Au total, 186 élèves ont été distingués ce samedi. Le thème de cette édition porte sur ”L'implication de la communauté pour une école d'excellence et de promotion des valeurs citoyennes".





Pour les organisateurs, l’objectif de cette manifestation est de rehausser le culte de l'excellence dans les enseignements-apprentissages. Pour le président du Conseil départemental de Nioro, “c'est un honneur d'avoir Mamadou Moustapha Ba comme parrain. Il est un modèle achevé d’excellence et de réussite", a souligné Aly Mané.





Selon lui, la journée de l’excellence revêt une touche particulière, par la présence du ministre des Finances et du Budget Mamadou Moustapha Ba comme parrain. “Le choix du parrain par le comité se justifie pour présenter le parrain en modèle aux jeunes élèves pour qu'ils s'inspirent de son parcours qui a été une réussite à tout point de vue".





Le ministre Ba, dans son grand oral, s’est dit honoré d'être le parrain de cette journée qui consacre les plus brillants du secteur de l’éducation au niveau du département. Selon lui, les valeurs occupent une place importante dans la société et notamment sur la terre de Maba Diakhou Ba ou le mot valeur a une résonance très forte.





Poursuivant sa communication, il indique que "l'école de la République est le lieu privilégié de la socialisation de la construction de l'identité, du renforcement de la cohésion nationale. Il est donc fondamental que la communauté puisse s'impliquer fortement pour la porter, la soutenir et contribuer à créer les conditions favorables afin qu'elle demeure un creuset d'excellence et de promotion des valeurs citoyennes. Dans un monde devenu plus compliqué, il n'est pas permis d'être moyen ; il ne suffit plus d'être bon ; il faut devenir excellent”, a martelé le ministre.





Profitant de l'occasion, le parrain est revenu sur le recul de l'excellence dans les écoles et d'une certaine dégradation des comportements des élèves qui n'est pas un phénomène général. “Nous devons être lucides, car beaucoup de menaces pèsent sur nos enfants et nous devons renforcer notre vigilance", a mis en garde Amadou Moustapha Ba.