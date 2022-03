Journée des Formations professionnelles: La FLSH livre de nouveaux programmes innovants pour…

Dans le cadre de ses activités pédagogiques, la Faculté des lettres et sciences humaines (FLSH) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a organisé, ce mardi 15 mars, sa journée des Formations professionnelles. En fait, l’enseignement professionnel est aujourd'hui une réalité dans les pratiques pédagogiques de ladite Faculté. «Depuis 2017, conformément aux orientations des réformes prioritaires, les formations professionnelles ne cessent de se multiplier. De nouvelles fllières sont ouvertes et répondent désormais aux exigences du marché du travail»,fait-on savoir.





Doyen de la Faculté, Alioune Badara Kandji a confirmé que l’objectif de cette journée professionnelle, «est de vulgariser nos filières professionnelles». «Nous avons conçu de nouveaux programmes très innovants de formation qui répondent aux besoins du marché d’une part. Et d’autre part, en fonction des politiques publiques au niveau de l’Etat. Par exemple, nous avons la licence management des territoires qui forment des personnes qui vont intervenir dans la fonction publique locale », a-t-il déclaré. Avant de poursuivre: «Nous avons aussi d’autres formations au niveau de l’Institut des langues appliquées, la licence du tourisme qui forme dans les métiers du tourisme, la licence de langue et communication, la licence langue et affaires internationales qui donne des formations dans le monde des affaires».





Selon lui, il s’agit de formations «très» innovantes. Alioune Badara Kandji d’y ajouter: «nous avons la licence en criminologie qui cible les personnes qui interviennent dans la sécurité. Les forces de police qui ont besoin d’une formation d’appoint pour compléter les capacités qu’il faut. Nous avons aussi la licence en traduction qui englobe plusieurs langues. Il s’agit de formations très pointues et précises qui répondent à des besoins à l’issue desquelles la personne est prête pour se déployer ».





Par ailleurs, le Doyen de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines a laissé entendre: «Actuellement, on est en train de réfléchir sur la formation dans les métiers du pétrole et du gaz. Cela, du moment que notre pays deviendra producteur. Donc, nous avons anticipé sur toutes les questions».