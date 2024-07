Kaffrine : Environ 97 % de taux de présence des candidats au Bac

Les épreuves du baccalauréat général ont démarré, ce mardi, dans de bonnes conditions dans la région de Kaffrine, selon l’adjointe au gouverneur. Aissatou Niang Diallo a salué le «bon déroulement» des épreuves du Bac dans la localité.









"Globalement, le taux de présence est excellent. On est à 97 %», a-t-elle déclaré. Accompagnée par l’inspecteur d’académie Abdoulaye Wade, les représentants des collectivités territoriales, les forces de défense et de sécurité ainsi que des acteurs du système éducatif, l'adjointe au gouverneur a visité tour à tour le lycée Babacar Cobar Ndao, le centre Notr- Dame et le lycée franco-arabe.