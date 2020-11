Kaolack : Le DG du COUD offre deux bus et une ambulance aux étudiants de l'université El Hadj Ibrahim Niass

Le directeur général du Centre des œuvres universitaires de Dakar, Maguette Sène, s'est déplacé ce 24 novembre dans le Sine-Saloum pour s'enquérir des conditions de vie des étudiants de l'université El Hadji Ibrahima Niasse. Il a mis à la disposition de ce temple du savoir, 2 bus et une ambulance médicale qui permettront aux étudiants de se déplacer dans des meilleures conditions.Accompagné de ses collaborateurs, le directeur général du Centre des œuvres universitaires a démarré sa tournée à Fatick, puis à Kaolack et s'est exprimé sur les raisons de cette visite." Le campus de Kaolack est éclaté entre différents sites très éloignés du campus pédagogique, c'est normal qu'on puisse intervenir de façon à faciliter le transport aux étudiants pour leur permettre de se concentrer sur les études", explique-t-il.Concernant le campus universitaire de Fatick, un contrat de prestation a été signé avec les transporteurs pour que les étudiants puissent se déplacer avec l'aide d'une carte d'abonnement à l'intérieur de la ville de Fatick et avec ce système de location, le problème de transport est résolu de manière provisoire.Par ailleurs, il dit avoir obtenu du directeur général de l'Agence nationale des énergies renouvelables (ANER) 60 lampes solaires mises à la disposition des trois sites de l'université du Sine-Saloum qui permettront d'améliorer la sécurité du campus social et pédagogique .Ndeye Coumba Touré, recteur de l'université du Sine-Saloum de Kaolack (USSEIN) s'est pour sa part félicitée de la visite du DG de COUD. " La première université à vocation agricole a besoin d'un bon cadre de vie, dit-elle. Cette cérémonie montre que notre pays place la jeunesse au cœur de ses préoccupations. L'USSEIN est la seule université ayant au moins 30% de son effectif estudiantin logé par le COUD; ce qui est un exploit. Pour résoudre le problème de la distance entre les campus pédagogiques et sociaux, vous avez apporté des solutions appropriées", a souligné Ndeye Coumba Touré.Abdou Karim Daff, étudiant, n'a pas manqué de montrer sa satisfaction et a, par ailleurs, invité les étudiants à bien entretenir les bus. "L'année dernière, malgré les conditions difficiles, on avait 95% (de réussite). Cette année, avec les améliorations, on espère faire plus", promet-il.En tournée dans le bassin arachidier, Fatick, Kaolack, Kaffrine, le directeur du Coud et son équipe se sont rendus au campus social. Sur place, il a tenu à rassurer les pensionnaires de son engagement à améliorer les conditions de vie des étudiants du Sénégal.