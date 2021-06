Kaolack : Les étudiants de l'UVS délogent des élèves en pleine composition

Les étudiants de l'Uvs délogent des élèves à Kaolack

Le système éducatif a été perturbé ce matin dans la commune de Kaolack par les étudiants de l'université virtuelle du Sénégal (UVS). Après leurs camarades de l'USSEIN, c’est autour de ceux de l'UVS de Kaolack de manifester.