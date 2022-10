Kédougou : Ce déficit d’enseignants qui risque de plomber la rentrée

Déficit d’enseignants à Kédougou

La volonté des autorités de faire démarrer les enseignements-apprentissages le 06 octobre 2022 prochain risque d’être plombée par un déficit criard d’enseignants noté au sein de l’académie de Kédougou. Rien que pour le moyen-secondaire, le besoin en personnel enseignant est de 75 professeurs toutes catégories confondues. Mais ce déficit est plus accentué dans les disciplines scientifiques, l’histoire et la géographie, la philosophie et l’éducation physique et sportive. Cependant, l’Inspection d’académie de Kédougou qui a partagé ces informations hier au cours d’un CRD spécial consacré à la rentrée scolaire ne désespère pas que ce gap pourrait être comblé très prochainement. Ainsi, à en croire le secrétaire général de l’inspection d’académie, les nouveaux sortants de la Faculté des sciences et technologies de l’éducation et de la formation (FASTEF) et ceux issus des Centres régionaux de formation des personnels de l’éducation (CRFPE) pourraient pousser un ouf de soulagement. Bakary Cissokho de souligner qu'ils attendent fortement les sortants pour espérer une bonne rentrée scolaire. Pour l’élémentaire, les besoins sont estimés à 160 maîtres dont 26 en arabe.





Zone de départ par excellence, la région de Kédougou ne cesse d’enregistrer de départs massifs d’enseignants lors des mouvements nationaux. C’est ainsi que cette année, l’académie de Kédougou a connu 96 départs d’enseignants à l’élémentaire, 54 au moyen-secondaire et 08 dans l’enseignement technique. Au même moment, l’académie n’a enregistré que 10 arrivés à l’élémentaire, 13 au moyen secondaire et 02 dans l’enseignement technique. Ce qui d’ailleurs explique ce déficit criard en personnel enseignant.