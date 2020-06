Kédougou : Les Autorités Académiques et Scolaires mettent de l’ordre dans les interventions des partenaires de l’Education

Les partenaires de l'Education à Kedougou

Une importante rencontre a regroupé tous les acteurs et partenaires de l'Éducation pour faire un état des lieux de leurs interventions dans l’Education. De l’ordre, il en faut dans ce secteur à Kédougou où certains partenaires interviennent à l’insu des autorités Académiques et scolaires.





Le secteur de l'Éducation est l’un des plus nantis en matière d'accompagnement technique et financier dans la région de Kédougou. Cependant L’Académie peine à identifier ses partenaires qui pour la plupart interviennent à l’insu des autorités Académiques et scolaires. C’est le cas surtout au niveau des constructions où des salles de classes sont construites, équipées et réceptionnées sans la moindre information au chargé des constructions de l’inspection d’Académie. Au lycée de Mako, par exemple, l’inspecteur d’Académie dit être « surpris » de voir des classes construites dans cet établissement qui relève de sa compétence sans son aval. Même son de cloche au lycée de Salémata où le Conseil départemental a construit un bloc administratif sans tenir compte des normes standards et sans en informer les services de constructions de l’inspection d’Académie. Ce sont les mêmes scénarios que l’on observe au niveau des inspections de l’Education et de la Formation de Kédougou, Salémata et Saraya où des sociétés et ONG interviennent à leur guise sans tenir compte des préoccupations réelles de ces structures éducatives. C’est une des raisons qui expliquent l’intervention, au cours de cette rencontre qui a réuni tous les acteurs et partenaires de l’Education, de l’Inspecteur d’Académie, Mamadou Lamine Ly.





« Au niveau de la région, nous avons beaucoup de partenaires qui investissent dans le secteur de l’éducation et de la formation. Mais il n’y a pas une action concertée, pas d’harmonisation, pas de mutualisation des ressources. C’est pourquoi, il fallait nous réunir pour mettre en place ce cadre de concertation important », explique-t-il.





Il s’agira de connaitre le potentiel des acteurs, de partager des informations par rapport aux actions de chaque intervenant mais aussi et surtout de mutualiser les bonnes pratiques. Le second défi que se sont fixé les autorités académiques c’est non seulement d’harmoniser les pratiques, mais aussi et surtout de trouver la convergence entre les différentes actions des partenaires.





Ainsi, un cadre de concertation et de coordination des acteurs et partenaires en éducation, formation, emploi dans l’Académie dénommé CAPEFE, sera mis en place par très prochainement par arrêté du gouverneur de la région, pour mieux réguler les interventions dans le secteur de l’Education.