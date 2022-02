Kolda : Des élèves dans la rue réclament leur droit a l'éducation

Crise de l'éducation à Kolda

Ils sont des centaines d'élèves à descendre dans la rue pour protester contre la grève des syndicats d'enseignants qui continue de plus belle dans le pays. Ces potaches se disent victimes du bras de fer entre le gouvernement et les enseignants. C'est pour marquer leur indignation que les élèves du public ont délogé tous leurs camarades des écoles privées, de l'enseignement élémentaire au moyen secondaire. Ces manifestants ne réclament que leur droit à l'éducation.