KOLDA : Des élèves en grève réclament des professeurs





Les élèves du lycée Bouna Kane de Kolda sont en mouvement d'humeur. Les potaches réclament des professeurs d'anglais et d'histoire-géographie. C'est pourquoi ils sont partis en grève pour se faire entendre des autorités. Les enseignements-apprentissages étaient perturbés la semaine dernière par ces élèves, surtout ceux de la terminale L' qui manquaient de professeurs d'anglais. Une doléance que l’administration du lycée et les autorités ont pu satisfaire et les potaches ont regagné les salles de classe.





Ironie du sort, un professeur d'histo-géo du lycée est affecté dans un autre service. Ce qui a déclenché l'ire des élèves, car, disent-ils, "ce départ constitue une insuffisance de professeurs dans cette discipline qui est une dominante dans la série L2".





Suffisant pour que les lycéens décrètent une grève de 24 heures renouvelable à partir de ce vendredi. Ils tiennent à ce que ce professeur affecté soit remplacé dans les plus brefs délais.