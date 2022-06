Kolda : Le CEM Sinthiang Faraba perd son professeur d'EPS

Madame Nabou Socé est décédée à l'hôpital régional de Kolda

C'est la tristesse et l'émoi au CEM Sinthiang Faraba dans le département de Kolda, commune de Dioulacolon. L'établissement a perdu une dame professeur d'éducation physique et sportive (EPS). Madame Nabou Socé est décédée à l'hôpital régional de Kolda suite à une courte maladie selon une de ses collègues. Un décès qui a plongé le monde scolaire dans un deuil profond surtout au sein du CEM Sinthiang Faraba où elle servait depuis plus de dix ans.





Elle a été inhumée mardi au cimetière musulman du quartier Hilèle dans la commune de Kolda. Enseignants, personnel administratif et élèves, tous ont accompagné la défunte à sa dernière demeure.