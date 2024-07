Koungheul : 98 % de taux de présence à l’examen du baccalauréat

L’examen du baccalauréat a démarré ce mardi 2 juillet 2024 dans de très bonnes conditions, d’après l’adjointe au préfet du département de Koungheul, Maimouna Baldé, lors de sa visite dans les jurys 1479, 1480 et 1481 de la commune.













Accompagnée de l’IEF Mamoudou Oumar Guèye, du premier adjoint au maire Mamadou Ndiaye, du représentant du conseil départemental Ousmane Senghor, du président des parents d’élèves El Hadj Adama Kamara et des partenaires sociaux, l’adjointe au préfet a réitéré sa reconnaissance à l’endroit de la commission des examens et les a encouragés à redoubler d’efforts.









Dans le département de Koungheul, 942 candidats sont inscrits, 529 filles et 413 garçons répartis dans trois jurys, à savoir le jury 1479 du Cem Koungheul Commune 2 et les jurys 1480 et 1481 du lycée El Hadj Ibrahima Ba.