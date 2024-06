Koungheul : Bon déroulement des épreuves du CFEE et de l'entrée en 6e

L’examen du CFEE et de l’entrée en 6e se déroule dans de bonnes conditions, dans les 17 centres retenus dans le département de Koungheul. L’examen qui a démarré ce matin « se passe bien », a constaté l’adjointe au préfet, Maimouna Baldé, à l'issue d’une tournée dans quatre centres visités par les autorités administratives et scolaires, en compagnie des partenaires sociaux et des collectivités territoriales.









Selon l’IEF Mamadou Guèye, les candidats inscrits au niveau départemental sont au nombre de 1 896, dont 1 186 filles et 710 garçons. Ceux ayant composé sont au nombre de 1 865, dont 1 169 filles et 696 garçons, soit un taux de 98,36 % de présence.









« Pour garantir le bon déroulement des épreuves, 278 enseignants, dont 17 chefs de centre, 17 adjoints, 206 surveillants, 36 secrétaires de centre ont été mobilisés. Ce déploiement massif témoigne de l’engagement des autorités éducatives à organiser l’examen dans les meilleures conditions possibles», a déclaré l’IEF Mamadou Guèye.