L’Ecole Nationale de l’Administration du Sénégal et Huawei Sénégal ont remis les diplômes aux 39 étudiants de la formation SEEDS FOR THE FUTURE 2022

Dakar 29 septembre 2022 - La cérémonie de remise des diplômes du programme Seeds For The Future, organisée par Huawei en partenariat avec Orange Sonatel, s’est tenue dans les locaux de l’Ecole Nationale d’Administration du Sénégal.

Programme international phare de Huawei en matière de RSE, Seeds for the Future a été initié en Thaïlande et compte aujourd’hui plus de 12.000 diplômés dans plus de 120 pays. Axé sur l’initiation aux technologies innovantes et de pointe, la formation dispense des cours sur la 5G, l’intelligence artificielle, les évolutions technologiques et le Big data. Seeds for The future est une formation interculturelle qui permet aux étudiants de découvrir l’histoire de la Chine, à travers des visites virtuelles en temps réel, ou lors de cours de calligraphie. Cette formation permet de favoriser un véritable échange culturel entre des étudiants du monde entier.





Grâce au programme Tech4Good initié en 2021, les participants suivent également une formation dédiée au leadership et à l’entrepreneuriat, mais aussi en développement personnel, pour aboutir à un projet de groupe innovant dans le domaine de la technologie.

Le protocole d’accord signé en juin 2022 entre Huawei et l’Ecole Nationale de l’Administration du Sénégal pour une durée de 3 ans, a permis à 39 élèves de l’ENA de suivre le programme Seeds for the Future en présentiel, du 29 août au 5 septembre. Grâce au don de tablettes fait par Huawei et à la connexion offerte par leur partenaire stratégique la Sonatel, les élèves ont pu suivre des cours en ligne pré-enregistrés, à partir de chez eux. Ils ont également suivi des cours de langue chinoise et une conférence sur la transformation digitale et l’innovation numérique. Enfin, 5 projets de groupe ont été restitués durant la cérémonie de ce mercredi. Les 39 participants ont obtenu leur diplôme et l’ont reçu de la main des officiels présents.

Le Directeur de l’ENA, M.Cheikh Awa Balla Fall, qui a présidé l’évènement, a tenu à adresser ses remerciements au groupe Huawei : « J’adresse mes vifs remerciements à notre partenaire, Huawei Sénégal, qui a bien voulu associer l’ENA à ce programme de haut niveau, adapté aux besoins de formation de nos élèves dont la familiarisation avec les technologies avancées du secteur des nouvelles technologies s’impose, pour la quête d’une meilleure performance. » Il a également remercié la Sonatel pour sa contribution : « dans le cadre de ses responsabilités sociales et économiques (RSE), la Sonatel n’a ménagé aucun effort pour faciliter et offrir gratuitement la connexion internet durant toute la formation. C’est la raison pour laquelle, à travers son représentant, M. Mamadou Moustapha Diop ici présent, je voudrais adresser mes sincères remerciements au Directeur général de la Sonatel, pour son soutien remarquable ». Il a conclu en félicitant les élèves qui ont participé : « je voudrais donc saisir cette belle occasion pour adresser solennellement mes vives félicitations au nom de toute la Direction générale de l’Ecole nationale d’Administration à l’ensemble des étudiants ».





M. Mouhamadou Moustapha Diop, Chef du Service Citoyenneté Numérique et Gouvernance de la RSE de la Sonatel, a quant à lui évoqué l’avenir brillant et la réussite professionnelle qui attendent les étudiants : « A travers cette formation, vous disposez désormais de toutes les compétences nécessaires liées aux technologies numériques innovantes et vous êtes en capacité d’exercer vos futures fonctions de hauts cadres de notre Administration. Le numérique sera au cœur de vos différentes fonctions pour une administration plus performante».

Le Directeur Général Adjoint de Huawei Sénégal, M.Cédric Yang, a tenu à remercier l’ENA et sa direction : « mes chaleureux remerciements à l’administration de l’ENA, et particulièrement au Directeur Général M.Cheikh Awa Balla Fall. Le processus de mise en place ce programme au sein de l’ENA s’est fait très rapidement : de la signature du protocole d’accord en juin, à cette cérémonie de remise de diplôme aujourd’hui ». M. Cédric Yang a également tenu à encourager les élèves : « j’espère également, qu’à l’avenir, vous relèverez les innombrables défis auxquels fait face l’Afrique, pour améliorer sa digitalisation ». Il a conclu son intervention en remerciant la Sonatel pour son soutien : « je ne saurais clore mon discours sans remercier notre partenaire la Sonatel, qui a bien voulu accompagner nos chers élèves, en leur offrant une connexion internet. »





Mariama Cissé représentante des élèves, s’est également exprimée au nom de tous les étudiants sur cette semaine de formation : « nous avons été formés sur plusieurs thématiques en lien avec le numérique ». Elle a tenu a exprimé sa reconnaissance « non seulement à l’égard de notre administration mais aussi à l’égard de tout le personnel de Huawei Sénégal pour ce partenariat enrichissant ».