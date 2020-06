L’HISTOIRE D’UN TAUDIS INSTALLÉ AU CŒUR DU LYCÉE LAMINE GUÈYE

« Ils ne sont pas à leur place », a déploré la Proviseure du Lycée Lamine Gueye, Aïssatou SY, interrogée par Emedia.sn. « Nous nous sommes inscrits dans une dynamique d’amélioration du cadre de vie scolaire de notre établissement, ce qui explique l’implantation des bancs un peu partout dans la cour de l’école pour développer le sentiment d’appartenance chez les élèves. Mais il y a des difficultés liées à une situation que nous avons trouvée ici et qui a duré. Nous ne sommes pas seuls dans l’espace scolaire car nous sommes envahis par d’autres communautés. Mais nous pensons que l’école doit être exclusivement occupée par la communauté scolaire », soulignait la responsable à la veille de la reprise programmée, estimant que ce phénomène est « un souci pour (eux) en termes de sécurité et de santé des élèves, car ces gens sont obligés d’utiliser les toilettes de l’école et cohabitent avec les élèves, alors qu’on nous demande de fermer les portails de l’école ».