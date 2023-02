La Faculté des sciences a un nouveau doyen

Pr Mamadou Sidibé n’est plus doyen de la Faculté des Sciences et Techniques

Pr Mamadou Sidibé n’est plus doyen de la Faculté des Sciences et Techniques. Il a cédé son fauteuil à son collègue Pr Bassirou Lo, mercredi 8 février, à l’issue d’une cérémonie de passation de service à la Faculté. Sidibé a été nommé Coordonnateur du projet de l'Université Souleymane Niang de Matam.





Le sortant a profité de la cérémonie pour laisser un petit conseil à son successeur. "Je lui souhaite une bonne réussite et l'invite à être ouvert au dialogue, à avoir une bonne capacité d'écoute et de discernement pour réussir sa mission".