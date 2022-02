La rémunération des enseignants en chiffres

L’État du Sénégal a consenti des efforts considérables pour satisfaire la plateforme revendicative des enseignants.



De la rémunération à la revalorisation des primes scolaires, en passant par l’augmentation des indemnités (de contrôle, d’encadrement et de performance), le gouvernement dévoile ses chiffres.



Sur un effectif de 58.183 instituteurs et instituteurs adjoints, l’État va décaisser plus de 13 milliards Fcfa pour payer la prime scolaire en 2022, rapporte le quotidien Source A.



La revalorisation de l’indemnité de recherche documentaire ou de surcharge horaire est passée du simple au double pour tous : 140 000 Fcfa pour les professeurs du Secondaire ; 130 000 Fcfa pour les professeurs du Moyen ; 120 000 Fcfa pour les professeurs du Collège d’enseignement moyen général.



L’indemnité de contrôle et d’encadrement, dont le montant actuel est de 150 000 Fcfa, est revalorisée aux taux de 100%.

Elle est ainsi portée à 300 000 Fcfa, selon un échéancier de 2 ans, soit 75 000 Fcfa en 2022 et 75 000 Fcfa en 2023.



L’impact budgétaire des mesures prises porte globalement sur un montant de 71 milliards 498 millions 554 mille 243 Fcfa sur 2 ans.



Quid des salaires ? L’augmentation maximum du salaire 2022 des inspecteurs est de 265 000 Fcfa et 355 000 Fcfa en 2023.



Pour les professeurs d’enseignement secondaire, ils ont une augmentation du salaire de 214 000 Fcfa en 2022 et 264 000 Fcfa en 2023.



Pour les professeurs du Moyen, ils auront une hausse de salaire de 178 000 Fcfa en 2022 et 225 000 Fcfa en 2023.



Pour les professeurs des Collèges, c’est une augmentation de 164 000 Fcfa en 2022 et 209 000 Fcfa en 2023.



Les instituteurs percevront une augmentation de 128 000 Fcfa en 2022 et 158 000 Fcfa en 2023.



Les instituteurs adjoints 105 000 Fcfa en 2022 et 135 000 Fcfa en 2023.