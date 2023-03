« Arrestation arbitraire » : Le syndicat des enseignants hausse le ton et exige ….

Dans un rapport parvenu à Seneweb, le Cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire fustige les nombreuses arrestations citoyennes et particulièrement d'enseignants et d'élèves, des assassinats et tentatives d'assassinats de citoyens, de la violation dans l'espace scolaire avec l'irruption de forces de l'ordre et le jet de grenades lacrymogènes dans l'enceinte des établissements entre autres.



Selon eux, le seul tort qu’on puisse leur reprocher est l’exercice des droits consacrés par la charte fondamentale : la Constitution. « La volonté de jeter une chape de plomb sur le régime des libertés, de museler les citoyens afin de s'autoriser toutes les dérives est de plus en plus manifeste chez les autorités. Les motifs retenus contre eux constituent des broutilles au regard d'appels publics au meurtre, au saccage, à l'incendie de maisons lancés en toute impunité par des citoyens apparemment protégés. Cette citoyenneté à deux vitesses est inacceptable dans une république où les mêmes règles doivent valoir pour tous les citoyens ».



A cet effet, le CUSEMS condamne fermement ces dérives et exige la libération immédiate et sans conditions de tous les enseignants et élèves détenus. Le syndicat tient le gouvernement comme seul responsable de leur intégrité physique et morale.



Ainsi, le cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire invite toutes les forces vives à unir leurs forces pour arrêter ces dérives liberticides. En effet, sans démocratie, pas de syndicalisme libre.



Par ailleurs, le CUSEMS dénonce l'immobilisme du gouvernement relativement à la prise en charge de points nodaux dont la formation diplomate, l'adressage du statut des décisionnaires, les lenteurs administratives dont découle une cascade de conséquences dramatiques la mise à l'échelle de la dématérialisation de la gestion de la carrière s'impose.