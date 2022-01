« l’UCAD s’est davantage tournée vers le milieu professionnel » (Recteur)

Ahmadou Aly Mbaye, Recteur de l'Ucad

L’université Cheikh Anta Diop se connecte de plus en plus au monde professionnel. L’affirmation est du recteur Ahmadou Aly Mbaye dans un message à la communauté universitaire en cette nouvelle année 2022. « l’UCAD s’est davantage tournée vers le milieu professionnel pour nouer des partenariats au bénéfice de la formation et de la recherche. Nous pouvons citer le programme CORUD (Coopération pour la Recherche universitaire et le Développement durable) avec Eiffage ».





D’après Ahmadou Aly Mbaye, cette coopération permet aux spécialistes en géoscience de l’université « de travailler sur des matériaux de substitution pour les Bâtiments et Travaux Publics comme alternative à la raréfaction des ressources naturelles et d’assurer une durabilité pour préserver notre environnement ».





C’est le cas aussi de la convention avec l’Ucg qui, au-delà de la gestion des déchets ‘’basée sur le tri et le recyclage’’ implique un volet recherche et formation. « Cette dynamique nous permet de placer notre prochaine rentrée académique sous le signe de l’entreprenariat. Comment former nos étudiants à devenir des entrepreneurs ? Comment adapter nos formations pour amener nos produits à créer des emplois plutôt que d’en chercher ? », ajoute-t-il. La réponse à ces questions passera par une interaction avec le monde de l’entreprenariat pour harmoniser par rapport aux attentes.