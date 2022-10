« Ubbi tey-Jàng tey » : A Kolda, le CEM Sikilo Nord donne le ton

Après la rentrée scolaire des enseignants lundi dernier, c'est au tour des élèves de regagner les classes ce jeudi. Chose faite au CEM Sikilo Nord dans la commune de Kolda.



Dans cet établissement public, les conditions sont réunies pour le démarrage des enseignements apprentissages. Salles de classes désinfectées, cour nettoyée, tables et tableaux bien en place, le « Ubbi tey-Jàng tey » est une réalité dans cet établissement. Ce jeudi, certains élèves présents surtout pour les classes de troisième ont rencontré leurs professeurs dans les salles de classe pour des mises à niveau et exercices de révision. Un démarrage rendu possible grâce à la détermination et l'engagement du chef d'établissement et de son équipe pour avoir aussi distribué à temps les emplois du temps aux professeurs craie en main.



D'ailleurs le CEM Sikilo Nord est réputé pour ses performances en résultats scolaires de fin d'année. L'année dernière, ce temple du savoir a fait un résultat de cent pour cent au BFEM. Tous les 137 candidats de l'école ont réussi à l'examen dont 140 dès le premier tour. D'ailleurs tous ces élèves admis au BFEM sont tous orientés dans les différents lycées de la commune selon Bara Tall, principal de ce collège. Si en 2020 l'établissement a réalisé un taux de réussite de 98%, en 2021, ce taux est passé à 99 %. Une performance qui fait qu'en ces temps de rentrée des classes, de nombreux cas de transferts sont sollicités vers cet établissement qui a déjà démarré les cours au grand bonheur des autorités de l'école et des parents d'élèves.