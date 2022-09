« Ubi tay Jang tay » : Une batterie de mesures pour nettoyer l’ensemble des écoles à Tamba

Besup sétal à Tamba

Pour matérialiser le concept « Ubi tay Jang tay » dans le cadre de la journée du nettoyage « Besup sétal » prévue le 1er octobre prochain à Tambacounda, les autorités administratives, territoriales et autres acteurs ont battu le rappel des troupes à l’occasion du comité régional de développement du cadre de vie et de l’Hygiène publique. Occasion saisie par Abou Ba pour annoncer une batterie de mesures qui consistent à nettoyer l’ensemble des écoles de la commune.





« Tambacounda abritera le 1er octobre prochain, la journée nationale du nettoiement dénommée « Besup Sétal ». Les ministres de l’Education nationale et de l’Hygiène publique y sont attendus », a annoncé le DG du Cadre de vie et de l’hygiène à l’issue du comité régional de développement qui a vu la participation de toutes les autorités administratives, territoriales et autres acteurs. Selon Abou Bâ, l’objectif fondamental visé à travers cette journée nationale, est de nettoyer l’ensemble des écoles de la commune pour permettre une bonne rentrée des classes chez les élèves et leurs parents. « La problématique du nettoyage des établissements scolaires au tout début de l’année scolaire a toujours constitué un véritable casse-tête chez les parents d’élèves et les autorités scolaires. C’est pourquoi, le focus est mis lors de la journée, sur le nettoyage des écoles. Ce qui explique la présence des ministres de l’Education nationale Cheikh Oumar Hanne et d’Abdoulaye Seydou Sow de l’Urbanisme et de l’Hygiène publique, le 1er octobre à Tambacounda », ajoute-t-il.





Pour réussir cette journée, le Directeur général révèle que plus de 300 agents de l’Unité de coordination et de gestion des déchets solides (UCG) et quelque 200 agents du Fera vont être mobilisés pour accompagner les populations qui ne devront pas être en reste. Pour le matériel, il promet que son département mettra à disposition des râteaux, des brouettes, des balais et autres petits matériels nécessaires pour la journée.