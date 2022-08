Lauréats du Concours général: Une parité presque parfaite

2722 candidats ont participé cette année au Concours général. Au moins 55 candidats de plus que l’année dernière. La particularité est que les élèves des séries scientifiques se sont distingués dans les matières littéraires avec 61% des prix. La parité est presque respectée avec 49 garçons et 46 filles. A noter que le meilleur élève du Sénégal est une fille.





Fatou Niang est pensionnaire de la maison d’éducation Mariama Ba. A côté d’elle Malick Séné, élève en terminal S1 du Lycée d’excellence de Diourbel est le meilleur élève scientifique du Sénégal.





Dans les disciplines sportives, les filles ont aussi remporté la quasi-totalité des prix. Au total, 164 distinctions ont été décernées pour 95 lauréats.





Ce concours, initié dans les années 1960 par le président Léopold Sédar Senghor, célèbre les meilleurs élèves de Première et Terminale. Les disciplines choisies concernent les mathématiques et sciences et techniques, beaucoup d’élèves ont été primés en langues classiques (grec, latin, arabe), en histoire et études islamiques pour cette édition du concours général.





Les lauréats ont été célébrés sous le thème : ``pour un système éducatif ancré dans ses valeurs et ouvert aux compétences du XXIe siècle : quelles réformes curriculaires’’. L’édition 2022 du Concours général,a pour parrain l’universitaire et virologue Souleymane Mboup auréolé de gloire par le Chef de l’Etat et les différentes autorités qui se sont succédé à la parole. D’ailleurs, faisant dans la métaphore, le professeur qui a prononcé le discours d’usage a dit aux récipiendaires : « Votre parrain est le thème, soyez des professeurs Mboup chacun dans son domaine et à son niveau ».