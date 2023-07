Le Concours d’entrée au lycée scientifique d’excellence de Diourbel ouvert

Les élèves qui veulent devenir pensionnaires du lycée scientifique d’excellence de Diourbel peuvent se préparer. Le Concours sera ouvert du mercredi 26 juillet au vendredi 18 août 2023, informe le ministère de l’éducation dans un communiqué. Le nombre de places en compétition est de 60. La liste définitive des candidats, la date et le lieu seront communiqués ultérieurement.



Le Concours est ouvert aux élèves de nationalité sénégalaise âgés de 17 ans au plus au 31 décembre 2023. Pour que sa candidature soit recevable, l’élève doit avoir 15/20 en quatrième et 16/20 en troisième dans les matières scientifiques que sont les maths, les sciences physiques et les sciences de la vie et de la terre, en plus d’une moyenne annuelle générale de 14/20.

Si l’élève n’a pas les moyennes demandées en troisième, il peut se rattraper à l’examen du Bfem avec les mêmes notes requises.

Le dossier de candidature comprend les pièces classiques (lettre de candidature, extrait, visite médicale…) et un droit d’inscription de 10 000 F Cfa. Chaque élève dépose son dossier à l’inspection de l’éducation et de la formation (IEF) tutelle de son établissement d’origine.