Le Dr Mabouba Diagne élu PCA de l’UGB

Le Dr Mabouba Diagne, banquier d’investissement et de développement international, vient a été élu ce vendredi 2 décembre 2022 Président du Conseil d’administration (PCA) de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis.



UNIVERSITE – Joint par téléphone par Maderpost, le Dr a exprimé sa « satisfaction » et dit « sa disponibilité pour une grande interview une fois à Dakar ».



Banquier d’investissement et de développement international chevronné qui a exercé pendant plus de vingt (20) ans diverses responsabilités au niveau exécutif dans plusieurs régions d’Afrique, le Dr Mabouba Diagne est vice-président de la Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC) en charge des finances et des services institutionnels, depuis le 15 juillet 2020.



Avant sa nomination à la BIDC, il était précédemment directeur régional de Trade & Development Bank, au Kenya, où il était chargé de la couverture et de la structuration des transactions à l’Ile Maurice, aux Comores, aux Seychelles, en République démocratique du Congo, à Madagascar, au Soudan, au Soudan du Sud, en Mozambique et en Angola.



Le PCA de l’Université Gaston Berger est titulaire d’un doctorat en gestion financière et en optimisation de portefeuille de l’Université de Kaiserautern en Allemagne, d’une maîtrise en mathématiques financières de la même université, d’une maîtrise en mathématiques appliquées et en informatique de l’Université Gaston Berger, au Sénégal.



Il est également titulaire d’un diplôme de troisième cycle du Centre international de physique théorique Professeur Abdou Salam des Nations Unies, à Trieste, en Italie, etc.



Avant d’être nommé directeur régional et directeur exécutif principal chargé de la couverture et de la structuration des transactions à Trade & Development Bank, au Kenya, M. Diagne a occupé le poste de directeur du contrôle de l’évaluation du crédit à Dresdner Bank London et à Credit Suisse London, celui de directeur général régional et responsable du Groupe Corporate and Investment Banking à Atlas Mara, Banc ABC, à Johannesburg (Afrique du Sud), tout en couvrant la Zambie, le Botswana, le Mozambique, la Tanzanie et le Rwanda.



Le Dr Diagne a travaillé à Barclays Bank en Afrique du Sud, en tant que directeur général et directeur régional de Corporate Coverage Southern (Zambie, Botswana, Mozambique, Zimbabwe, Maurice, Seychelles).



Il a également travaillé chez Atlas Mara, Banc ABC, à Johannesburg (Afrique du Sud), en qualité de directeur régional et responsable du Groupe Corporate and Investment Banking Business, où il couvrait également la Zambie, le Botswana, le Mozambique, le Zimbabwe et le Rwanda.



Au cours de sa carrière, M. Diagne a établi un vaste réseau de relations professionnelles avec de nombreux pays africains et avec les principales institutions financières régionales et internationales dans plusieurs pays du continent.



