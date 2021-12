Le Sudes-Esr porte plainte contre le président de l’Assemblée de l’université

Le bras de fer opposant le Sudes-Esr et le recteur de l’Ucad a pris une nouvelle tournure. Pour cause, ces syndicats qui ont constaté une « agression physique inqualifiable d’enseignants dudit institut » ont décidé de porter le combat devant la justice.



Selon Walf Quotidien, ces derniers ont porté plainte contre le président de l’assemblée de l’Université.



En réalité, ces enseignants « protestaient pacifiquement et légalement contre la tenue d’un test illégal, organisé en catimini, à l’Ensept ».



Ainsi, ils comptent internationaliser ce combat sur la question de cette agression à travers une pétition de l’internationale de l’éducation en soutien à leurs collègues et camarades de l’IFE.