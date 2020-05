Les dates des examens fixées

Le ministère de l'Education nationale a déjà retenu des dates pour l'organisation des examens. Si l'on se fie au porte-parole du ministère, Mouhamed Moustapha Diagne, les 26 et 27 juillet sont avancés pour le CFEE et l'entrée en 6è, le 3 août pour le Bac et le 17 août pour le BFEM.





Le décret présidentiel réaménageant le calendrier scolaire est attendu dans ce sens. L'école ne fermera plus ses portes le 31 juillet mais plutôt le 31 août, a-t-il renseigné sur Radio Sénégal.





Si l'on en croit Mohamed Diagne, les élèves reprendront très bientôt les cours.





En effet, la rentrée se fera 15 jours avant la reprise des cours fixée au 2 juin, dit-il. Non sans ajouter que la "rentrée sera progressive".





Par ailleurs, il informe qu'un comité interministériel a été mis en place autour de la tutelle, Mamadou Talla, dans lequel figurent, entre autres ministres, Me Oumar Youm, pour le transport des enseignants, et Aly Ngouille Ndiaye, pour les autorisations et l'aspect sécuritaire.





Comme préalable, dit-il, il faudra nettoyer et désinfecter les écoles.