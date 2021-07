Les enseignants décisionnaires haussent le ton et exigent leur intégration dans la fonction publique

En sit-in cet après-midi, le collectif des enseignants décisionnaires du Sénégal a haussé le ton sur l'injustice que subissent les décisionnaires au profit des fonctionnaires. Venus de différents départements de Dakar, ces enseignants exigent l'équité et l'égalité en disant non à la discrimination. Muni de pancartes, les décisionnaires estiment que le fonctionnaire tout comme les décisionnaires doivent être traités au même titre d'égalité que les fonctionnaires.





Selon le coordonnateur dudit collectif Amadou Camara Diène, il y n'a aucune différence entre un fonctionnaire et décisionnaire car ils ont été recrutés par le même canal, formés dans les mêmes centres et assujettis aux mêmes tâches et aux mêmes heures et à la même rigueur professionnelle. "Il n'y a pas une classe pour les décisionnaires et une classe pour les fonctionnaires. Cependant, c'est dans le plan de carrière qu'intervient ce que j'appellerai la pire injustice qu'un travailleur de l'Etat puisse subir", fait-il remarquer.





Pour rappel, lorsqu'un enseignant était recruté, il était considéré comme décisionnaire jusqu'à l'obtention de son diplôme pour être reclassé comme fonctionnaire. Contrairement aux enseignants à qui on a tracé une carrière de décisionnaire. Ainsi, dira-t-il, dans le cas de l'élémentaire, deux enseignants recrutés au grade IA2/1 en 2005, ou l'un est fonctionnaire et l'autre décisionnaire. "Là, ils obtiennent le CAP en même temps en 2011. Après la sortie de leurs actes en 2017, l'acte du fonctionnaire est pris en compte à partir de 2011, l'année d'obtention du diplôme ; il arrive au grade de I 2/4 car il bénéficie de 40% de son ancienneté. Le décisionnaire voit son acte pris en compte à partir de ….2017, car on écrit : date d'effet, date de signature : 1ère injustice. Il atterrit au grade de ID 2/1 comme venant de débuter. C'est comme s'il avait été devancé par le fonctionnaire de 6 ans. Il ne bénéficie pas d'ancienneté et donc ne peut prétendre à un rappel : 2ème injustice", déplore toujours Amadou Camara Diène.





Devant tant de discrimination, d'injustice et de manque de considération, ces décisionnaires lancent un appel au chef de l'Etat Macky Sall en demandant de respecter les droits des enseignants ayant eu leur diplôme avant l'âge de 35 ans, le reclassement comme fonctionnaire, la prise en compte de l'année de recrutement ou l'année de l'obtention du diplôme pour les agents ayant été reclassés comme décisionnaire, la prise en compte de l'année d'obtention du diplôme des enseignants venus du privé, l'octroi des 40% à l'enseignant décisionnaire au même titre que le fonctionnaire, la reconduction d'une loi permettant de prendre en compte les enfants pour combler les années en plus et la suppression pure et simple du corps des décisionnaires de l'éducation et le fusionnement de l'IPRES et le FNR.