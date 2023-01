Les étudiants de Ziguinchor annoncent la fin de leur bras de fer avec la Mairie

Face à la presse, le Mouvement des élèves et étudiants pour le développement de Ziguinchor (Meedz), par le biais de son président, a annoncé la fin de son bras de fer avec la municipalité de Ziguinchor, concernant le renouvellement du contrat de leur logement à Dakar. Une décision prise qui fait suite à la décision de l'équipe municipale, selon ces étudiants, de proroger le bail, en revoyant la gestion.



Ces étudiants voient en cette résolution, une manière de les écarter de la gestion de l'immeuble. Chose qui ne semble guère déranger les membres du MEEDZ. Cependant, Mamadou Badji et ses camarades refusent que cela ne soit une sorte de "règlement de compte".