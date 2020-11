Les professeurs d'anglais veulent établir une relation de confiance avec leurs élèves

“Restaurer la confiance entre apprenants et enseignants”. C'est le thème de la 7ème édition du séminaire national de l'association des Professeurs d'Anglais regroupée au sein de l'Association of Teachers of English in Senegal (Ates)





Selon, l'Inspecteur d’Académie de Thiès, Papa Baba Diassé venu présider à la cérémonie, "le thème est important parce que, sans confiance, rien ne peut se faire. Il faut que les enseignants développent chez les apprenants la confiance en soi, l'estime de soi, mais également, l'image de soi. Il faudrait également que les élèves aient confiance en leurs enseignants, pour pouvoir performer et faire des résultats. Comme on l'a dit, la confiance est la base de tout type de relation et je connais les enseignants, à qui je rends hommage, parce que

dans un contexte de pandémie, ils ont accepté d'aller dans les salles de classe, de prendre en charge les élèves et faire des résultats’’.





L'anglais, une langue incontournable, pour que les élèves s'y intéressent, il faut qu’il y ait une relation de confiance entre l’élève et son enseignant. Abdou Niane, président de l'Ates interpelle les enseignants de la langue anglaise à fournir davantage d’efforts pour rendre plus attrayante leur discipline.





“On ne doit pas se voiler la face. Les élèves sont en train de tourner le dos à l’Anglais. Nous en sommes conscients. Et nous devons réfléchir sur comment faire pour que les élèves aiment l’anglais et qu’ils considèrent que c’est une discipline qui est très bénéfique pour eux dans un avenir proche concernant les études supérieures et dans un avenir lointain concernant leur carrière professionnelle”, préconise M. Niane.





Il rajoute : "s’il n’y a pas cette relation de confiance, il ne peut pas y avoir d’enseignements-apprentissages. Confiance en soi d’abord pour l’enseignant et confiance en soi pour l'élève. Ensuite, créer un climat de dialogue, un environnement propice pour dispenser un cours ou une discipline”.