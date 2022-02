Les syndicats d’enseignants maintiennent la pression sur le gouvernement

Les syndicats d’enseignants maintiennent la pression

Les syndicats d’enseignants semblent plus que jamais déterminés à poursuivre leur combat pour obtenir gain de cause. Pendant que le pays est en ébullition après la victoire des Lions, ces derniers en sont à leur huitième plan d’action. Après un débrayage observé hier à partir de 9 heures, ils ont prévu une grève totale ce mercredi et le jeudi 10 février.