Linguère : Dame Mbodj exige l'ouverture du procès du professeur d'arabe du lycée de Brakedji accusé de terrorisme

La communauté scolaire de Barkedji (département de Linguère) a initié une manifestation publique dans l'enceinte du lycée de Barkedji pour exiger l’ouverture du procès du professeur d'arabe placé sous mandant de dépôt depuis le 20 août dernier dans une prison à Dakar. Abdoulaye Diop Fall est accusé d'avoir des liens avec des groupes terroristes basés à l'étranger.



« Nous demandons à la justice en qui nous avons foi et espoir de diligenter le dossier de notre camarade Abdoulaye Diop Fall qui croupit en prison depuis bientôt 04 mois », a déclaré Mamadou Diop Mbengue, porte-parole du collectif des enseignants de la commune de Barkedji. Ces derniers demandent à la justice de vider le plus rapidement possible le dossier pour éviter à leur camarade d’être victime d’une longue détention préventive.