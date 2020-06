Linguère : "Les enseignements apprentissages ont démarré partout dans le département" (IEF)

La reprise des cours est effective dans le département de Linguère. En tournée dans plusieurs écoles de la commune pour faire le point, le préfet Mbassa Séne et l’inspecteur de l’éducation et de la formation (IEF) Mamadou Aliou Diallo tirent un bilan très satisfaisant de la réouverture des classes.Selon l’I.E.F. de Linguère, 3226 élèves de CM2 se sont présentés dans les 149 écoles élémentaires du département et dans le cycle moyen général, 5120 élèves ont répondu à l’appel sur les 35 collèges et lycées que compte le département. Le chef de l’éducation de Linguère a salué l’engagement des acteurs. « Il y a environ 128 maîtres de Cm2 et 449 professeurs qui ont actuellement rejoint leurs lieux de service. Partout dans le département, les enseignements apprentissages ont démarré », s'est réjoui Mamadou Aliou Diallo. Dans toutes les écoles visitées, le constat est le même: les comités de veille et le matériel sont sur place, renseigne le préfet qui invite cependant les élèves à respecter les gestes barrières.A l’en croire, tout le dispositif est sur place, les enseignants et les élèves se sont présentés et dans les classes, les mesures de distanciation sociale sont aussi respectées.