Louga : 250 enseignants formés sur les pratiques pédagogiques…

Formation des enseignants aux pratiques pédagogiques

Au total, 250 enseignants du préscolaire, élémentaire et moyen secondaire de la région de Louga (nord) sont dotés d’une formation sur les pratiques pédagogiques et méthodes d’enseignement et d’apprentissage en arabe et français, renseigne APS.





‘’La formation qui a duré deux jours a été organisée à l’initiative du groupe scolaire Al Azhar, sous la tutelle de Serigne Mahmoudan Mbacké Ibn Serigne Mourtada’’ a souligné l’inspecteur de l’éducation et de la formation (IEF) de Louga, Serigne Bamba Seck.





Il poursuit : "Cette initiative avait pour but de renforcer la capacité des enseignants dans le préscolaire, le moyen, et l’élémentaire aussi bien en option arabe que français en vue d’améliorer la qualité des enseignements d'apprentissage''.





Pour M. Seck, dans le cahier des charges de la profession figure une stratégie qui parle de l’amélioration de la qualité de l’enseignement-apprentissage pour laquelle chaque année, un certain nombre d’enseignants sont encadrés.





"C’est dans ce sens que s’inscrit cette formation qui a concerné près de 250 enseignants issues de 80 écoles de la région de Louga. Une importante activité qui va impacter sur le niveau des élèves", a dit l’IEF de Louga.





En effet, il s’est engagé en cas de progrès à faire poursuivre la formation tout au long de l’année, a fait savoir la même source.