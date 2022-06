[Vidéo] Louga : Mamadou Talla lance le lot 3 du PRORAP

Louga : Mamadou Talla lance le lot 3 du PRORAP

L’éradication des abris provisoires sur l’ensemble du territoire national est un engagement de l’Etat du Sénégal. Lequel engagement continue de faire espérer la communauté éducative.









Ainsi, dans le cadre du Programme de Remplacement des Abris Provisoire (PRORAP), le ministre de l’Éducation nationale, Mamadou Talla a procédé au lancement officiel du lot 3 à Louga, précisément au collège Artillerie. Pour le ministre, le choix de Louga n’est pas le fruit du hasard. « En effet, Louga qui est la capitale du Ndiambour est un creuset de foyers religieux et une terre de hauts faits dans l’histoire socio-politique de notre pays » a déclaré Mamadou Talla.





Dopé par la forte mobilisation et la chaleur de l’accueil, le ministre de l'Éducation nationale a magnifié la vision du président Macky qui est toujours dans le temps de l’action. « Cette mobilisation traduit une adhésion à une vision, celle d’un homme qui dès son accession à la magistrature suprême s’est engagé à faire de l’éducation une de ses priorités. Je veux parler de Son Excellence le pré sident Macky Sall qui ne ne ménage aucun effort pour résorber le déficit en personnel, en table-banc, en salles de classe pour l'amélioration des conditions de travail des enseignants et des apprenants» a-t-il ajouté.