‘’Homosexualité à l’école’’ : Le silence du ministère de l’Education

Depuis 48 heures, les syndicats d’enseignants ruent dans les brancards. A l’origine de leur colère, un séminaire, disent-ils, organisé à Saly les 21, 22 et 23 décembre pour parler de l’éducation sexuelle à l’école sénégalaise. Un prétexte qui devait permettre d’aborder en classe des questions liées à l’homosexualité.Selon les enseignants, l’Unesco et ses partenaires visaient le Programme d’appui à la réforme des curricula (Parc) piloté par le ministère de l’Education nationale.Pour en savoir davantage, Seneweb a contacté le département dirigé par Mamadou Talla. Porte-parole du ministère, Mamadou Moustapha Diagne dit ne pas connaître les tenants et aboutissants de cette rencontre qui a fini de créer la polémique. « Je n’ai pas été convié à cet atelier. Laissez-moi le temps de m’informer », a-t-il répondu. La suite est une histoire de téléphone qui sonne dans le vide.Quant à Marie Siby Faye, conseillère technique en genre, elle a été brève et sèche. « Je ne saurais répondre à aucune question sur ce sujet. Je n’ai pas souvenance d’un atelier qui se soit tenu sur le thème de l’homosexualité ». Fin de l’entretien.D’après nos sources, le Parc est un programme situé à la Fastef et qui dépend directement du cabinet du ministre Mamadou Talla.