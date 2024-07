Lycée Alpha Molo de Kolda : les candidats de la série S1 font le carton plein dès le premier tour





Les candidats de la série S1 font le carton plein au Lycée Alpha Molo Baldé de Kolda. Tous les 11 candidats ont décroché le baccalauréat au premier tour dans le jury 1037. Cette prouesse a été saluée par le proviseur du lycée, par ailleurs chef du centre d'examen.





Ce résultat est le fruit des efforts consentis, de l’encadrement par des professeurs des sciences des lycées et des collègues de Kolda.





Un travail de fond a été mené à la fois dans le bloc scientifique, dans les établissements scolaires. Il s’agit du partage de l’approche pédagogique, les initiatives d’encouragements. Les autorités reconnaissent que ces candidats ont marqué les esprits.





S’agissant de la série S2, 21 candidats sont passés d’office contre 21 autorisés à subir les épreuves du second tour sur un total de 100 candidats. Le Président du Jury, Dr Hamidou Baldé président du jury des candidats scientifiques a noté que les candidats des séries scientifiques se sont bien comportés. Il a invité ceux devant passer les épreuves du second tour à faire un bon choix. Joint au téléphone, un professeur de physique et chimie au Lycée Alpha Molo Baldé dit ne pas être surpris par ces résultats. « Durant toute cette année scolaire, nos élèves se sont bien comportés », dit-il.