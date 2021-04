Lycée Bouna Kane de Kolda : Le censeur et un professeur arrêtés pour falsification de notes

Climat délétère au lycée Bouna Kane dans la commune de Kolda. Le censeur des études et le professeur d'éducation physique et sportive (EPS) sont entre les mains de la justice.Ces deux enseignants sont accusés d'avoir falsifié et gonflé les notes des bulletins semestriels d'une élève de l'établissement qui faisait la terminale en série littéraire l'année scolaire passée.Candidate heureuse aux examens du baccalauréat, elle manifeste l'idée de poursuivre ses études a l'étranger. Et là il lui faut des bulletins semestriels avec de très bonnes notes. Ce qui serait fait par le censeur et le professeur d'EPS pour aider cette fille à sortir du pays pour des études supérieures. La nouvelle tombée dans l'oreille du proviseur, chef de l'établissement, M. Sabaly a porté plainte à la police le 1er mars dernier, renseignent des sources de Seneweb.Suite aux enquêtes des éléments du commissariat de police, le censeur et son collègue professeur d'EPS, sont arrêtés et déferrés au parquet qui les a placés ensuite sous mandat de dépôt en compagnie de la bachelière A.B propriétaire des bulletins semestriels falsifiés. Ces trois mis en cause sont à la citadelle du silence où ils réfléchissent sur leurs sorts.Pourtant, sur ces bulletins falsifiés, figurent le cachet et la signature du proviseur qui pourtant s'est dédouané de l'affaire...