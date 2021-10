Lycée Camp Marchand de Rufisque : L’intendant accusé d'avoir détourné près de 19 millions

Une affaire de détournement de deniers publics éclabousse le lycée Camp Marchand de Rufisque.



L’intendant, Al Ousseynou Diop, est accusé par les professeurs et les parents d’élèves d’avoir détourné plus de 18 millions Fcfa.



L’argent représente les frais d’inscription de l’année 2020-2021, rapporte Le Quotidien qui donne l’information.



Pour un budget de 18 millions 954 millions Fcfa, le lycée s’est retrouvé avec un reliquat de 4300 Fcfa en fin d’année.



Joint au téléphone par les soins du journal, le mis en cause n’a pas voulu se prononcer sur ces accusations.