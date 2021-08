Lycée d'excellence de Diourbel : Voici les critères de sélection

Le ministère de l'Education nationale a rendu publics les critères de sélection au concours d'entrée au lycée scientifique d'excellence de Diourbel. Le dépôt de candidature ouvert depuis le 28 juillet sera clos le 10 septembre à 12h.



Les critères de sélection sont très rigoureux. Le candidat doit avoir au plus 17 ans au 31 décembre 2021. L'élève doit avoir une moyenne de 15/20 dans les disciplines scientifiques ( maths, Pc et Svt) en classe de 4è et 16/20 en classe de 3è. Il faut également une moyenne annuelle de 14/20 dans ces deux classes. Le nombre de places est limité à 60 élèves.