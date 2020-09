Lycée de Podor : Les six filles de série S1 ont toutes décroché leur Bac au 1er tour

6 filles de Terminal S decroche le BAC S

On en sait un peu plus sur les six filles de la terminale S1 du lycée El Hadji Baba Ndiongue de Podor qui ont réussi au 1er tour du Baccalauréat 2020. Parmi elles, trois ont obtenu la mention Assez Bien. A Podor, les noms des six filles qui ont réussi au bac 2020 sont sur toutes les lèvres.





Selon des informations de Seneweb, elles sont ensemble depuis la classe de seconde. Elles sont issues toutes de familles modestes si l'on sait qu'une seule d'entre elle est à la charge d"une mère qui est professeur. Le reste est soit fille de retraité (2) ou de paysans (3) avec des moyens limités.