Lycée de Sangué : Le surveillant raconte son agression par un élève

Amady Diawara, surveillant au lycée de Sangué (région de Thiès), avait reçu d'un élève en classe de 5e un morceau de brique à la tête. Gravement blessé, il a été évacué aux urgences. Diawara rejoue le film de son agression dans les colonnes de L'Observateur.





"Le jour des faits, vers 11 h, entendant des voix au niveau de l'administration, je suis parti aux nouvelles (…) Voyant l'élève Maodo Malick Ndione parler au censeur avec un ton vraiment indu, j'ai essayé de le calmer et de le raisonner, lui disant que ce n'est pas comme ça qu'on parle à une autorité (…) Il nous a insultés et je lui ai dit qu'il a une attitude incorrecte", informe Diawara.