Lycée Jules Sagna de Thiès : Le proviseur annonce des sanctions contre les élèves qui boycottent les évaluations

«Les élèves qui boycottent les évaluations verront leurs livrets irrecevables». Voici la sanction prévue par le proviseur du lycée Jules Sagna de Thiès, face aux élèves qui boycottent les évaluations après que le gouverneur a ordonné la reprise des cours ce matin.



«Ces élèves qui suivent le mouvement sont exposés à des conséquences, parce que le calendrier des évaluations et des examens standardisés est fixé et ne va pas bouger d’un seul iota. Par contre, ici au lycée Jules Sagna, les évaluations se poursuivent normalement, parce que j’ai pris la décision de sanctionner tous les élèves qui boycottent les examens et évaluations en rendant irrecevables leurs livrets. Ils ont compris le message et sont tous venus ce matin pour faire les évaluations»,a souligné, le proviseur Alioune Lame sur les ondes de la RFM.



Pour rappel, depuis hier, plusieurs établissements scolaires du pays sont paralysés par des mouvements d'humeur, notamment dans la capitale Dakar. Des professeurs et des élèves ont boycotté les évaluations de fin d'années pour exiger la libération de leurs camarades arrêtés lors des manifestations.



Cependant, certaines écoles du pays ont pris des dispositions fermes pour pouvoir dérouler normalement les évaluations de fin d'année qui ont démarré le lundi 12 juin.