Lycée Ndiouma Cor Faye de Ndiaganiao : Le Saemss exige des sanctions disciplinaires sur les auteurs de saccage et séquestration

Le Saemss exige des sanctions disciplinaires à l’encontre des responsables des élèves du lycée de Ndiaganiao. Ces derniers qui avaient refusé de faire un examen blanc, ce lundi 10 Mai, ont tout bonnement saccagé la salle des profs et séquestré leurs professeurs.





Réagissant sur les ondes de la Rfm, le secrétaire national chargé de la presse du Saemss, Tamsir Bakhoum, condamne et apporte son soutien aux collègues et à l’administration dudit établissement. Revenant sur ce qui s’est passé, Bakhoum, explique : «pour une question d’examen blanc qui devait regrouper le lycée Ndiouma Cor Faye de Ndiaganiao et les deux écoles privées, les responsables des élèves se sont offusqués et ont manifesté un refus catégorique à se présenter à cet examen blanc ».





Pire, poursuit-il, « ces élèves ont exercé une violence morale, physique à l’endroit des professeurs et de l’administration avec des jets de pierres à la salle des professeurs. Des dégâts matériels ont été notés ».