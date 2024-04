Lycée Technique Agricole de Bignona : Les étudiants réclament 8 mois d’arriérés de bourse

Les étudiants du lycée technique agricole Émile Badiane de Bignona sont en grève, suivant ainsi le mot d’ordre national, pour réclamer le paiement de leurs bourses.





Selon ces étudiants, ils sont restés huit mois sans recevoir leur bourse. Une situation devenue insoutenable.

Mamadou Sall, le président du regroupement des étudiants du lycée d’expliquer que « c’est un mouvement qui a démarré au niveau national après les fêtes".





Seulement, à leur niveau, ils ont d’abord souhaité aller à la rencontre des autorités pour espérer une solution à leurs difficultés.

Il précise que c’est depuis le lundi 22 avril qu’ils ont démarré la grève par la section BTS. Ensuite, une rencontre a eu lieu avec le préfet, souligne Mamadou Sall, pour lui expliquer la situation difficile des étudiants sans bourse. Une rencontre qui n’a pas été concluante.





Mamadou Sall confie que la plupart d’entre eux n’habitent pas la zone et sont orientés sans avoir la possibilité d’avoir des logements sociaux et un accès à la restauration à l’instar de leurs camarades des universités. Eux doivent se prendre en charge socialement et comptent sur cette bourse.





«Il y a même certains d’entre nous qui ont reçu des sommations pour libérer leurs chambres pour défaut de paiement », poursuit le président de regroupement des étudiants du lycée agricole de Bignona.





Sur le plan pédagogique, les étudiants en 2e année de BTS sont bloqués dans leurs enquêtes, faute de bourse.





Tout cela combiné à la non réaction des autorités à poussé ces étudiants à paralyser tous les cours du CAP, du BT et du BTS au sein du lycée.