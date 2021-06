Maison d'éducation Mariama Bâ : 35 élèves seront initiées aux métiers des Tic

Des élèves de l'Ecole Mariam Ba de Goree initées au Ntic

Trente-cinq élèves de seconde, en provenance de la maison d'éducation Mariama Bâ de Gorée, vont bénéficier, dès ce mois de juin 2021, d’une formation aux nouvelles technologies de l’information et de la communication (Ntic). Un projet qui a été initié par Wia (Women in Africa) en partenariat avec Atos.





Ces deux plateformes ont pour objectif de former les femmes africaines dans plusieurs domaines, notamment le codage, les différents outils numériques ainsi que l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication.





Ceci dans le but de préparer les femmes africaines aux métiers de demain et de contribuer à la formation de la prochaine génération de jeunes créatrices du numérique dans le continent, lit-on dans «Lii Quotidien».





La présidente de Women in Africa, Hafsat Abiola, affirme que sa plateforme a pour mission d’accompagner les jeunes filles aux métiers de demain. Ce projet a pour vocation de les former au codage et au mentorat. Les stages leur permettront d’avoir toutes les clefs afin de participer à la transformation numérique du continent, a-t-elle expliqué.