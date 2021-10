Mamadou Talla prône le dialogue avec les acteurs

Mamadou Talla, Ministre de l'éducation pour une année scolaire apaisée

«Nous souhaitons qu’il y ait une année apaisée. On ne peut l’avoir que s’il y a des rencontres, qui sont tenues avec les différents acteurs de l’éducation». L’avis est du ministre de l'Éducation nationale.





Mamadou Talla a effectué une tournée, ce jeudi 14 octobre 2021, dans trois établissements de Dakar, pour voir de visu le bon démarrage de l’année scolaire. Selon lui, il faut que la société civile, les partenaires sociaux, les parents d'élèves, les partenaires techniques et financiers, les collectivités territoriales et les syndicats se réunissent autour d’un idéal basé sur le dialogue. «Depuis 2019, on discute pour une école stable», renseigne M. Talla.





D’après le ministre, les syndicats réclament le redémarrage du monitoring qui est aujourd’hui effectif. «Nous avons fait notre première réunion de monitoring. Avant-hier, le ministère du Travail a rencontré les syndicats. Courant novembre, la Fonction publique et le ministère de l’Education nationale vont encore rencontrer les syndicats. Au début du mois de décembre, il sera tenu une autre réunion de monitoring. Ce qui se fera par ailleurs tous les trois mois», notifie le ministre de l’Education.